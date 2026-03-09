İran'dan BAE'ye Yeni Saldırı Dalgası!

İran rejimi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. BAE ordusunun önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, 'Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor' ifadeleri kullanıldı.Önleme çalışmaları sırasında patlama seslerinin duyulabileceği uyarısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca, İran'dan daha önce gönderilen İHA'ların imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.