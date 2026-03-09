İran Bahreyn'deki En Büyük Petrol Tesisine Saldırdı!

Körfez ülkelere saldırılarını sürdüren İran, Bahreyn'deki en büyük petrol rafinerisi olan BAPCO'yu vurdu. İHA'larla düzenlenen saldırı sonra yükselen alevler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.Bahreyn'in en büyük ve tek büyük ölçekli petrol rafinerisi olan Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine İran tarafından balistik füze ve drone saldırıları düzenlendi.BAPCO tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde, saldırıya ilişkin bilgi verildi.Tesiste yangın çıktğı ve hasar meydana geldiği aktarıldı.Can kaybının yaşanmadığı saldırıda yetkililerin, yangını kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine yönelik saldırılar için özür dileyerek daha fazla saldırı yapılmayacağını söylemişti.Ertesi gün tekrar açıklama yapan Mesud Pezeşkiyan, 'saldırıları artırma' tehdidinde bulundu.İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş ise karşılıklı saldırılar ve ardı ardına gelen açıklamalarla devam ediyor.