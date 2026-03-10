APP Plakada Doğru Bilinen 7 Yanlış!

Sosyal medyada yayılan 'APP plaka' yanlışlarıyla ilgili kafalar karıştı. Eski plakalar hala geçerli olabilir, endişe etmenize gerek yok. Sizin için kamuoyunda en çok yer alan doğru bulunan yanlışları sıralayarak açıklık getirdik.Sosyal medyada hızla yayılan “APP plaka” tartışmaları, birçok araç sahibini endişelendirdi.Ancak yetkililerin açıklamalarına göre dolaşan bilgilerin önemli bir kısmı yanlış.Araç sahiplerinin büyük bölümünün plakası sahte değil ve panik yapılacak bir durum bulunmuyor.Emniyet birimleri 1 Nisan'a kadar sürücülere plakaları konusunda bilgilendirme yapacak, ardından cezalar yazılacak. İlk cezada 140 bin lira, tekrarında ise 280 bin lira ceza kesiliyor.Bu bilgi, araç sahiplerinin plaka değişimi için uzun kuyruklara girmesine neden oldu.İşte APP plaka konusunda doğru bilinen 7 yanlış:Yanlış.Yetkili kurumlar tarafından basılan ve standartlara uygun olan eski plakalar, geçerliliğini koruyor. Sadece standart dışı üretilmiş veya değiştirilmiş plakalar sorun oluşturuyor.Yanlış.Karekod uygulaması daha çok yeni tescil edilen araçlar için geçerli. Daha önce alınmış plakaların üzerinde karekod bulunmaması normal kabul ediliyor.Yanlış.Standart dışı plakalarla ilgili düzenlemeler yeni değil. Uzun süredir yürürlükte olan mevzuat kapsamında zaten yasaklı.Yanlış.Ceza sadece yönetmelikte belirlenen ölçü, yazı tipi ve standartlara uymayan plakalar için uygulanıyor.Yanlış.Standart dışı APP plaka kullananların plakalarını değiştirmesi gerekiyor. Standart plaka kullananların değişiklik yapmasına gerek yok.Yanlış.APP plakalar genellikle kalın yazı tipi, farklı ölçü ve aralıklarla basılıyor. Bu nedenle resmi plaka standartlarına uymuyor.Yanlış. Standart dışı plaka kullanımı halinde para cezası uygulanabiliyor ve plakanın değiştirilmesi istenebiliyor.Uzmanlar, araç sahiplerinin sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Plakanız standartlara uygunsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek bulunmuyor.Plaka işlemleri Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetleri'nin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor. Bu yönetmeliği göre plakalarda olması gereken özellikler özetle şöyle;- Kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplı olacak.- İl kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15 e 15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarası bulunacak.- Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla yansıtıcı tabakalı üretilecek.- Güvenlik işaretler, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir olacak.- 1 metreden fazla yaklaşıldığında ya da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında görülemeyecek nitelikte olacak.Trafik düzenini bozabilecek unsurlardan biri modifiye plakalar. Bu plakaların tasarımı tamamen farklı ve modifiye araç meraklıları seviyor. Plaka tanıma sistemlerinin (PTS) doğru çalışmasını engelliyor. Kalın harfler nedeniyle okuma hataları oluşuyor.- Görsel ve teknik farklarla kolayca ayırt edilebilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlığı ile dikkat çeker. Yani rakamlar ve harfler daha kalındır.- Normal plakalı bir aracın plakasıyla plakanızı karşılaştırın. Plakanıza farklı açılardan bakın, hologramları, Türk bayrağı olup olmadığını inceleyin.- Öncelikle punto büyüklüğünün abartılıdır. Plaka yüzeyinde parlaklık veya yansıtıcı özellikler ise standart yansıtıcı zeminler uyuşmaz. Gece ışıkta silikleşir veya aşırı parlar.- Mühürlü APP plaka tasarımları da sahte hologramlardan tanınabilir. Çünkü resmi mühürler, belirli bir font ve güvenlik deseni taşır. Mührün yanı sıra levhanın kenarlarındaki düzensiz kesimler veya beyaz çizgi eksikliği fark edilecek düzeydedir.- Plaka üzerindeki TR logosunun mavi fonunda renk sapması meydana gelir. Harf aralıklarının genişliği, standart dışıdır ama bazen gözle görülmeyecek farklılıklar olabilir. Dolayısıyla teknik incelemelerde ortaya çıkar.- Standart üretim işlemine yapılmadığı için plaka üzerindeki ay-yıldız hologramının kalitesizliği, vida deliklerinin düzensizliği dikkat çeker. Mührün konumunun standart dışı olması APP plaka işaretidir.- Görünüm farkları çoğunlukla harf ve rakamların stilinden kaynaklanır. Normal plakalar, ince fontlarla yazıldığından PTS sistemleri tarafından kolayca okunur. APP plaka, kalın ve abartılı harfler kullandığı için okunabilirlik zorlaşır.- Plakanızda mühür olması gerçek olduğu anlamına gelmez. APP plakalar, ilan sitelerinde, web sitelerinde satıldı. İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanıldı.