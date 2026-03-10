Avrupa Silahlanmada Zirvede!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, son 5 yılda silah ithalatını yüzde 210 artıran Avrupa, uzun zamandan sonra küresel savunma pazarında ilk kez bir numaralı ithalatçı konumuna yükseldi.

