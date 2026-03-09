7 Bin Robot Süpürgeyi Hacklemişti! DJI'dan Usta Yazılımcıya Büyük Ödül

Sammy Azdoufal isimli bir yazılım mühendisi, evindeki DJI Romo model robot süpürgeyi PlayStation oyun kumandasıyla kontrol etmeye çalışırken süpürgede bir güvenlik açığı keşfetmişti. Cihazın uzaktan erişime açık olduğunu ve kullanıcıların evlerinin gizlice izlenebileceğini fark eden Azdoufal'a firma para ödülü verecek.The Verge ile paylaşılan bilgilere göre, şirket söz konusu güvenlik açığını ortaya çıkaran araştırmacıya tam 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 300 bin TL) ödeme yapmayı kabul etti.Firma sözcüsü Daisy Kong tarafından yapılan açıklamada, robot süpürgelerdeki yetkisiz erişim sorununun şubat ayının sonlarına doğru çözüldüğü belirtildi. Ayrıca şirket, cihazların güvenlik yapısını güçlendirmek adına tüm sistemi güncellediklerini vurguladı. Bahsi geçen güncellemelerin yaklaşık bir ay içinde tamamen hayata geçirilmesi bekleniyor.