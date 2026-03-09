Dermatolog açıkladı: Her Gün İçtiğinizde Cildiniz ve Kalbiniz Size Teşekkür Edecek

Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, güzellik ve sağlık açısından büyük fayda sağlayan basit bir içecek tarifi paylaştı. Düzenli tüketildiğinde cildi içeriden besleyerek canlılık kazandırıyor ve gözle görülür biçimde iyileşmesine yardımcı oluyor.Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için yüksek maliyetli ürünlere gerek yok.Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Lela Ahlemann, Instagram hesabından takipçilerine cildi içeriden güçlendiren özel bir güzellik içeceği önerdi.İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde hücreleri ve DNA'yı zararlı serbest radikallerden koruyan bu içecek, düzenli tüketildiğinde cilde canlılık ve parlaklık kazandırıyor.Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, cilt sağlığı için likopenin önemine dikkat çekiyor. Likopen, ciltte birikerek hücreleri serbest radikaller ve UV ışınları gibi dış etkenlerden koruyor.Domates, likopen açısından zengin bir kaynak. Özellikle domates salçası ise olgunlaşmış kırmızı meyvelerden üretildiği için en yüksek konsantrasyonu sağlıyor.Sağlık dergisi Vitamin Doctor'a göre, likopen cilt hücrelerinin doğal yenilenmesini destekleyerek güneş yanıkları, kırışıklıklar ve pigment lekeleri riskini azaltıyor.Likopenin vücutta daha iyi emilmesi için smoothie veya salatalarda yağ ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, cildi içeriden güçlendiren basit bir güzellik içeceği tarifi paylaştı.Tarife göre bir bardağa 1–2 yemek kaşığı organik domates salçası koyun, üzerine bir çay kaşığı sebze suyu ve birkaç damla soğuk sıkım zeytinyağı ekleyin. Karışıma sıcak su ilave edip karıştırın ve isteğe bağlı olarak taze ya da dondurulmuş otlarla lezzetlendirin.Dr. Ahlemann, bu içeceğin her gün tüketilmesini öneriyor. Uzman, düzenli kullanımın cilt sağlığını iyileştirebileceğini, kolajen oluşumunu destekleyebileceğini, kalp sağlığını güçlendirebileceğini belirtiyor.