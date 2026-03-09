İmamoğlu Suç Örgütü Davası Bugün Başlıyor! Kayıp 53 Milyarın Hesabını Verecek

Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı İBB eski başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davası bugün başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı. 2 ay sürmesi beklenen dava bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'kişisel verilerin kaydedilmesi' 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delilerini gizleme' 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede en kritik yerlerden biri yurt dışından raylı sistemler için alınan milyarlarca euroluk kredinin akıbeti oldu. İddianameye göre, 14 ayrı kredinin toplam büyüklüğünün 2 milyar 36 milyon euro ve 1 milyar 588 milyon dolar. Alındıkları dönemin kuruna göre toplam tutarın 69 milyar 516 milyon liraya ulaşıyor. Bu krediler için 'tahsis amacı dışında kullanılamaz' şartı bulunmasına rağmen, 53 milyar 532 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Kaynakların bir bölümü önce belediye iştiraklerine aktarıldı.Bu rakam tespitlere göre 13 milyar 836 milyon lira. Ardından bu iştirakler üzerinden usulsüz ihaleler yoluyla İmamoğlu, Fatih Keleş ve Murat Ongun gibi isimlerle bağlantılı şirketlere yönlendirildi. Bazı ödemeler ise özel şirketlere doğrudan aktarıldı. Doğrudan aktarılan rakam ise 6 milyar 189 milyon lira olarak tespit edildi. 1 milyar 200 milyon liranın medya ve reklam sektöründeki Mişel Organizasyon ve Reklam, Adgreat Dijital Medya ve Creative Medya Reklam adlı şirketlere aktarıldığı tespit edildi.İmamoğlu Suç Örgütü'nün en ciddi gelir kalemlerinden bir tanesi de ultra zenginlerin ikamet ettiği İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen usulsüzlüklerdi. Örgüt, hedef alınan kesimin Boğaz'da yalı sahibi veya Boğaz sırtlarında villası bulunan üst düzey sermaye sahiplerini hedef aldı. Bu kişiler, hakları olan bir tadilat veya tamirat işlemi için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuruyor. Birimin müdürü Elçin Karaoğlu ve İmamoğlu adına hareket eden, 'Gölge Boğaziçi İmar Müdürü' mühendis Yakup Öner devreye giriyor. Bu isimler iş adamlarıyla temasa geçtikten sonra top Fatih Keleş'e geçiyor. İş adamlarının siyasi-sosyal statüsü ve sermaye büyüklüğünün değerlendirilerek talep edilecek rüşvet miktarı belirleniyor.İddianamede örgüt yöneticisi olduğu belirtilen isimlerin örgüt içindeki görev ve rolleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından 'danışman' olarak görevlendirilen ve İBB Spor Kulübü'nün başına getirilen Fatih Keleş'in örgütte 'ikinci adam' ve 'gizli kasa' olarak konumlandığı belirtiliyor. Keleş'in bazı iş insanlarıyla rüşvet görüşmelerini yürüttüğü ve ihalelerde kimin kazanacağına karar verdiği öne sürülüyor. Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un ise Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden verilen ihalelerde etkili olduğu, bazı ihalelerin alt taşeronlar aracılığıyla belirli şirketlere yönlendirildiği kaydediliyor.