Trump Geri Adım Mı Atıyor? İran Savaşının Seyri ABD'de Kafaları Karıştırdı

CNN'in haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu sürerken Washington'da savaşın nasıl sona ereceğine dair ciddi belirsizlik yaşanıyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın hedeflerine ilişkin söylemleri değişirken hem müttefikler hem de ABD'li yetkililer yönetimin net bir çıkış planı olup olmadığını sorguluyor.Habere göre geçen günlerde Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapılan görüşmede Alman lider, Trump'a İran savaşının nasıl sona ereceğini sordu. Ancak konuya yakın bir kaynağa göre Trump bu soruya net bir yanıt veremedi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) son günlerde Kongre üyelerine verdiği brifinglerde operasyonun esas amacının İran'ın balistik füze fırlatma sistemlerini imha etmek olduğunu vurguladı.Pentagon yetkilileri, operasyonun nükleer tesisleri hedef almak ya da İran yönetimini devirmek gibi geniş kapsamlı hedefler taşımadığını belirtti.Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD'nin geçmişte Irak ve Afganistan'da yürüttüğü 'ulus inşası' operasyonlarını tekrarlamak istemediğini söyledi.Ancak Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar Pentagon'un çizdiği bu sınırlı çerçeveden daha ileri gidiyor. Trump son açıklamalarından birinde savaşın sona ermesi için İran yönetiminin 'koşulsuz teslim olması' gerektiğini söyleyerek hedefleri genişletmişti.Bu durum Washington'da ve müttefik başkentlerde ABD yönetiminin savaşın nihai hedefi konusunda net bir stratejiye sahip olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.CNN'e konuşan Arap ve Avrupalı yetkililer, ABD ile yaptıkları temaslarda Trump yönetiminin savaşın nasıl biteceğine dair net bir plan ortaya koymadığını söyledi.Bir Avrupalı diplomat, 'Savaş bittikten sonra ABD'nin neyi başarmak istediğini bilmiyoruz. Açıkçası Trump'ın da bunu net olarak bildiğinden emin değiliz' değerlendirmesinde bulundu.ABD Kongresi'ndeki bazı milletvekilleri de son brifinglerin ardından savaşın hedefleri ve çıkış stratejisi konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.Trump ayrıca İran'da mevcut yönetimin devrilmesi halinde yeni liderin kim olacağı konusunda da söz sahibi olmak istediğini söyledi. CNN'e göre Trump, İran'da Devrim Muhafızları'nın öncülük ettiği bir yönetim modelinin ortaya çıkabileceğini düşünüyor.Ancak ABD ve Avrupa'daki bazı yetkililer böyle bir senaryonun daha radikal bir yönetimin ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.ABD ordusu ise operasyonun yeni aşamasında İran topraklarının daha derin bölgelerindeki hedeflerin vurulacağını açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran'ın balistik füze saldırılarının operasyonun başlamasından bu yana %86 oranında azaldığını söyledi.Öte yandan ABD'li askeri planlamacılar İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmesinin çok daha zor olduğunu belirtiyor. Kaynaklara göre bu stok yerin çok derininde bulunduğu için karadan operasyon yapılmadan tamamen ele geçirilmesi veya yok edilmesi zor görünüyor.Trump da hafta sonu yaptığı açıklamada İran'daki uranyum stokunu ele geçirmek için ileride kara operasyonu yapılabileceğini, ancak şu aşamada böyle bir plan olmadığını söyledi.CNN'e konuşan diplomatik kaynaklara göre tüm bu gelişmeler, savaşın haftalar hatta aylar sürebileceği endişesini artırıyor. Şu ana kadar Trump yönetimi ise savaşın nasıl sona ereceğine dair net bir yol haritası ortaya koymuş değil.