İmamoğlu'ndan Kürsü Provokasyonu! Mahkeme Başkanı Uyardı!

Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı İBB eski başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davası başladı. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...13:44Duruşma, verilen ara sonrası seyircili olarak devam ediyor.11:55Mahkeme heyeti duruşmaya 13.30'a kadar ara verilmesine karar verdi.11:52İmamoğlu'nun yerine geçmesinin ardından, avukatların usule ilişkin talepleri dinlenmeye başlandı. Bir sanık avukatı, savunma listesinin kendilerine sonradan verildiğini ifade etti. Bunun üzerine seyirciler de tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, 'Salonda alkış sloganla bu yargılama tamamlanmaz. İzleyici bölümünü uyarıyorum. boşaltırım.' dedi. İzleyici yeniden tepki gösterince başkan, jandarmaya salonu boşaltma talimatı vererek, salondan ayrıldı.11:50Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.11:48Ekrem İmamoğlu söz almak için ısrarda bulundu ve kürsüde konuşmaya devam etti. Mahkeme başkanın yoğun ısrarına rağmen yerine geçmeyen İmamoğlu hakkında ara karar kuruldu. Zapta geçilen yazıda, 'Sanık Ekrem İmamoğlu kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek kendisinin birçok kez uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, yerine getirmediği görüldü. Bir daha yapması durumunda salondan çıkarılacağı konusunda oy birliğiyle uyarıldı.' denildi.11:45Duruşmanın başlamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu söz almak isteyerek sanık sandalyesinden kalkarak kürsüye geldi. Mahkeme başkanı, 'Ekrem İmamoğlu kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın böyle devam ederken salondan çıkarmak durumunda kalırsın. Söz hakkı almak istedin, ben de vermedim. Konu sizinle ilgili değil avukatlarla ilgili. Bu şekilde devam etmeyin. Daha yargılamaya başlamadık. Sizinle ilgili henüz bir karara varmadık.' diyerek uyarıda bulundu.11:35Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında Nisan ayının sonuna kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.11:30İlk olarak tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağını belirten mahkeme başkanı, tutuksuz sanıkların savunmalarının ise bir sonraki alınacağı ve bu süreç içerisinde yakalama ve zorla getirme işlemi yapılmayacağını belirtti. Başkan, yargılama boyunca avukatlar ve izleyiciler tarafından fotoğraf ve görüntü çekmesinin yasak olduğunu aksi halde bir durumda ise yargılamayı izleyicisiz devam edeceklerine dair uyarıda bulundu.11:25Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Ertan Yıldız, Mahir Polat olmak üzere bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı. Sanıklar Hüseyin Gün ve CHP Meclis üyesi Baki Aydöner Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.11:19İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı. Duruşmanın, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor.07:30TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.07:15Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.07:0016 SUÇTAN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'kişisel verilerin kaydedilmesi' 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delilerini gizleme' 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.