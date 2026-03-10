ABD'den İran'a Nükleer Gözdağı! B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'ye Ulaştı

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki Fairford Üssü'ne ABD'ye ait 3 adet nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı indi.BBC'de yer alan haberde bu uçakların 6 Mart Cuma akşamı üssüne gelen B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen 2 adet B-1 uçağının ardından Fairford Üssü'ndeki ABD askeri hava araçlarına katıldığı bildirildi.Son 72 saatte Fairford Üssü'ndeki hava faaliyetlerinde önemli artış olduğu ve ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı.ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere'de görüldüğüne dikkati çekildi.Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan Fairford Üssü'nün geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedildi.Üssün B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı.Starmer, daha sonra paylaştığı video mesajda ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.Ayrıca Starmer, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini 'kaynağında imha etmek' ve 'belirli ve sınırlı savunma amacıyla' kullanacağını ifade etmişti.İngiltere'nin ABD'ye Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.