iPhone Fold’u Unutun: iPhone Ultra Geliyor!

Apple'ın uzun yıllardır teknoloji dünyasında merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonunun detayları netleşmeye başlıyor. Daha önceki sızıntılar, bu yenilikçi cihazın bu sonbaharda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacağını işaret ediyordu. Ancak cihazın isimlendirmesi konusunda yepyeni bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar teknoloji kulislerinde genel olarak iPhone Fold olarak anılan cihazın, Çin kaynaklı yeni bir sızıntıya göre iPhone Ultra adıyla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.Gelen bilgiler yalnızca katlanabilir telefonun ismiyle sınırlı kalmıyor. Apple'ın bu yılın sonlarına doğru üç farklı Ultra etiketli üründen oluşan yeni bir seriyi tanıtacağı belirtiliyor. Şirketin bu yeni stratejisi kapsamında, teknoloji tutkunlarının karşısına iPhone Ultra, AirPods Ultra ve MacBook Ultra olmak üzere üç üst düzey cihaz çıkacak.Yeni sızdırılan raporlarda, katlanabilir yapısıyla dikkat çekecek olan iPhone Ultra'nın fiyatlandırma detayları da gün yüzüne çıktı. Cihazın başlangıç modelinin 10.000 Çin Yuanı (yaklaşık 1.446 Dolar) seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. En üst donanım paketine sahip sürümünün fiyatı ise 20.000 Çin Yuanı (yaklaşık 2.893 Dolar) seviyesini aşacak. Başlangıç fiyatı beklentilerin altında kalsa da, serinin en ucuz ve en pahalı modeli arasındaki devasa fiyat farkının nedeni henüz bilinmiyor.Apple'ın yeni Ultra serisindeki diğer ürünler de oldukça dikkat çekici donanımlar barındırıyor. Gelen sızıntılara göre AirPods Ultra modeli, aslında kısa süre önce kameralara sahip olacağı iddia edilen yeni nesil kulaklık olacak. Diğer yandan MacBook Ultra, markanın tarihinde ilk defa OLED dokunmatik ekran kullanacağı söylenen o efsanevi dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkacak. Tıpkı isminden de anlaşılacağı üzere, bu cihazların tamamı Apple'ın kendi kategorilerindeki en pahalı donanım seçenekleri olacak.