iOS 26.4 Beta 4 Sürümü Kullanıma Sunuldu! Iphone'lara Gelen Yenilikler

Apple, merakla beklenen iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 işletim sistemlerinin 4. Beta sürümlerini geliştiricilerin beğenisine sundu. Yeni güncellemeler, emojilerden yapay zeka destekli müzik listelerine kadar pek çok yeniliği iPhone ve iPad kullanıcılarına getiriyor.MacRumors'un haberine göre yeni güncelleme, sadece hata düzeltmelerine odaklanmayıp kullanıcılara sunulacak yepyeni özellikleri de gün yüzüne çıkarıyor. İşte iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 için 4. Beta sürümü ile gelen yenilikler…Gelen en dikkat çekici özelliklerden biri Apple Music'te karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık 'Playlist Playground' isimli özellik sayesinde yalnızca metin tabanlı komutlar girerek belirli bir ruh haline, duyguya veya aktiviteye uygun şarkılar oluşturabilecek.Ayrıca aynı platformda yerel konserleri bulmaya yarayan 'Concerts Near You' özelliği ile tam sayfa albüm kapaklarına sahip yepyeni bir tasarım göze çarpıyor.Apple Podcasts uygulaması ise yerleşik video podcast yeteneklerine kavuşuyor. İçerik üreticileri artık doğrudan uygulama üzerinden video formatında yayınlar oluşturup dağıtabilecek ve gelir elde edebilecek. Video bölümleri, kişiselleştirilmiş öneriler gibi mevcut podcast özellikleriyle entegre çalışacak.Mesajlaşma uygulamasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Apple, hem iPhone kullanıcıları arasında hem de iPhone ile Android cihazlar arasındaki sohbetlere tam şifreleme getirecek olan RCS uçtan uca şifreleme altyapısını aktif olarak test ediyor.Öte yandan güvenlik önlemlerini artıran teknoloji şirketi, Çalınan Cihaz Koruması özelliğini varsayılan olarak açık hale getiriyor. Uyku uygulamasında ortalama yatma zamanı ölçümleri ve yeni bir ortam müziği widget'ı da sisteme eklenen diğer detaylar arasında bulunuyor.Son olarak iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS Tahoe 26.4 dördüncü Beta sürümleriyle birlikte sohbetlere renk katacak dokuz adet yeni emoji sisteme dahil edildi. Bunlar şu şekilde:TrombonHazine sandığıÇarpık yüzKoca ayakDövüş bulutuOrkaHeyelaniPhone veya iPad cihazınızdaki Ayarlar uygulamasından Genel bölümüne girerek Yazılım Güncelleme sekmesi üzerinden yeni sürümü indirebilirsiniz.