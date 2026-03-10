MHP Genel Başkanı Bahçeli ' Kürtler Satılık Değildir! '

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyorBahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'İstikbalimizi düşünmek zorundayız. Hayallerimizin yol haritasını çiziyoruz. İstiklal Marşı milli kahramanlığın mısralara serpilmiş güzide bir eseri, cihana ilan veren bağımsızlık beyannamesidir.ABD-İsrail'e yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmaktadır. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik ve dijital harbin, propaganda harbinin eşine benzerine az rastlanan örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir.Hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, intikam yeminleri, suikastlar vs... hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır. Operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. İran'da sivil halk bombaların hedefinde... İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.'Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Uluslararası toplum ayağa kalkmalı...Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değildir... Kürtler paralı askerlik yapmaz...Hava sahamızda yolunu kaybetmiş İHA istemiyoruz'Asrın yolsuzluk davasında her türlü çirkeflik yaşanmıştır. Eski belediye başkanı selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıkacakmış. Böylesi bir uygulama ne zaman olmuştur? Suç örgütü kurmak, kara para aklamak gibi pek çok suçlamanın açığa kavuşması gerekmektedir.'