Tel Aviv'in Hamlesi Trump'ı Kızdırdı! Savaşta İlk Büyük Çatlak

İsrail Hava Kuvvetleri'nin cumartesi günü İran genelinde yaklaşık 30 yakıt deposunu vurması, Tahran'da kilometrelerce uzaktan görülebilen büyük yangınlara yol açtı.Başkentin birçok noktasını yoğun duman kaplarken, saldırıların kapsamı ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı.ABD'li ve İsrailli yetkililere göre İsrail ordusu operasyon öncesinde Washington'a bilgi verdi. Ancak bir ABD'li yetkili, saldırıların beklenenden çok daha geniş çaplı olduğunu söyledi.Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, 'Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz' diyerek Washington'un rahatsızlığını dile getirdi.ABD yönetimi özellikle sivil altyapıyı da etkileyebilecek bu saldırıların İran toplumunu hükümetin etrafında kenetleyebileceği ve küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesini taşıyor.Axios'a konuşan bir Trump danışmanı da ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol altyapısının hedef alınmasından memnun olmadığını belirterek, 'Trump petrolün korunmasını istiyor, yakılmasını değil. Bu görüntüler insanlara yüksek benzin fiyatlarını hatırlatıyor' ifadelerini kullandı.İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada vurulan yakıt depolarının askeri birimler dahil çeşitli tüketicilere yakıt sağlamak için kullanıldığını savundu.İsrailli bir askeri yetkili, saldırıların aynı zamanda İran'a İsrail'deki sivil altyapıyı hedef almaması için mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.Tahran'dan da petrol tesislerine yönelik saldırıya sert tepkiler geldi. İran ordusunun operasyonlarını yöneten Hatam el-Enbiya Karargahı sözcüsü, petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların devam etmesi halinde İran'ın bölgede benzer hedefleri vurabileceğini belirtti.Sözcü, böyle bir durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da altyapıya yönelik saldırıların sürmesi halinde İran'ın 'gecikmeden karşılık vereceğini' söyledi.Axios'un aktardığına göre ABD ile İsrail arasındaki bu görüş ayrılığının, savaşın sekizinci gününde iki müttefik arasında yaşanan ilk ciddi anlaşmazlık olduğu belirtiliyor.Konunun önümüzdeki günlerde iki ülkenin üst düzey siyasi yetkilileri arasında ele alınması bekleniyor.