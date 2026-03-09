Milli Muharip Uçak KAAN Yoğun Test Sürecine Giriyor!

Türk savunma sanayiinin vitrin projesi ve havacılık tarihimizin en büyük adımı olan beşinci nesil savaş uçağımız KAAN, masa başı tasarımlarından ve ilk uçuş heyecanından çıkarak artık çok daha zorlu bir sınava hazırlanıyor.Geride bıraktığımız dönemde gökyüzüyle ilk buluşmasını başarıyla gerçekleştiren ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken milli jetimiz, kabiliyetlerinin sınırlarını zorlayacağı yaklaşık iki yıllık kapsamlı ve yoğun bir test sürecine adım atıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun bizzat paylaştığı son gelişmeler, projenin planlanan takvime ne kadar sadık kaldığını ve vitesin ne denli yükseltildiğini gözler önüne seriyor.TUSAŞ tesislerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Demiroğlu'nun açıklamalarına göre, KAAN'ın yeni uçuş profillerinin ve görev kabiliyetlerinin detaylıca sınanacağı yeni test uçuşlarının önümüzdeki Mayıs-Haziran aylarında yapılması hedefleniyor. Ancak asıl müjde üretim bandından geliyor. Bu yıl bitmeden, KAAN'ın ikinci ve üçüncü prototiplerinin de hangardan çıkması planlanıyor. Özellikle dördüncü çeyrekte tam boy statik test uçağı ve P1 uçuş prototipinin filoya katılmasıyla birlikte testlerin çok daha eşzamanlı, güvenli ve agresif bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.Geliştirme süreci sadece uçak sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk uçuşlardan elde edilen verilerle tasarımı da mükemmelleştiriyor. Üretim aşamasındaki yeni P1 prototipinde, havacılık tutkunlarının hemen fark edeceği bazı radikal değişiklikler mevcut. P0 (ilk uçan) prototipine kıyasla hava alıkları kokpitin biraz daha gerisine taşınmış ve belirgin şekilde büyütülmüş durumda.Bu kritik aerodinamik güncelleme, motorlara giden hava akışını iyileştirerek uçağın performansına doğrudan katkı sağlayacak. Ayrıca kokpitin hemen ön kısmında, ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve Takip (IRST) sistemi için çok yüzeyli yeni bir açıklık tasarımı göze çarpıyor. Bu tür güncellemeler, KAAN'ın tam teşekküllü ve “görünmez” (stealth) bir 5. nesil savaş makinesine dönüşmesinin en net kanıtları.Tüm bu zorlu mühendislik ve test maratonunun tek bir nihai amacı var: Teslimat. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, geliştirilmiş prototiplerle yürütülecek testlerin ardından, KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk teslimatının 2029 yılında başlayacağını müjdeledi.Sadece savaş uçağı değil, TUSAŞ cephesinde sivil havacılık tarafında da işler tam gaz devam ediyor:Gökbey Sivilleşiyor: Gökbey helikopteri, bu ay sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) sivil sertifikasyon alan ilk milli helikopterimiz olacak. Yıl sonuna kadar ise ilk etapta 3 adet Gökbey, Sağlık Bakanlığı'na hava ambulansı olarak teslim edilecek.Ormanlara Yeni Bekçi: Orman Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarlanan, 4 ton su taşıma kapasitesine sahip 10 tonluk dev yangın söndürme helikopterinin teslimatlarına ise 2028'de başlanması planlanıyor.Özetle, Türkiye'nin havacılık alanında kendi kendine yeten, teknoloji üreten ve ihraç eden bir küresel güce dönüşme vizyonu, KAAN'ın güçlü kanatları altında her geçen gün daha da somutlaşıyor. 2029 yılı, Türk Silahlı Kuvvetleri için sadece yeni bir uçağın envantere girişi değil, göklerdeki teknolojik bağımsızlığın tam anlamıyla tescillendiği bir dönüm noktası olacak.