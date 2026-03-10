Uzmanından 'İnfluenza' Uyarısı !

Günümüzde soğuk algınlığının artması üzerine sağlıkçılar sık görünen influenza virüsüne karşı vatandaşları uyardı.Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası beraberinde hastalığı da getirdi.Halk arasında ‘domuz gribi' olarak bilinen enfeksiyon, ülkede yaşanan soğuk günlerde pik yaptığını belirten Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli olan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven, vatandaşlara uyarılarda bulundu.'Domuz gribi' olarak bilinen enfeksiyon beraberinde yüksek ve dirençli ateş getirdiğine dikkat çeken Yurtseven, influenzanın diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından farklı seyrettiğini vurguladı.Özge Yurtseven, 'Bu virüste ateş düşürücülere rağmen uzun süre yüksek seyreden bir ateş görülebilir. Çocuğun ateşi düşürücüye yanıt vermiyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalı.' dedi.Hastalığın belirtilerine dikkat çeken Yurtseven, şöyle konuştu:İnfluenza virüsü, halk arasında domuz gribi olarak bilinir. Diğer hastalıklardan farklı dirençli ateş ile/kas vücut ağrısıdır. Dirençli ateş dediğimiz konu ise çocukların ateşi olduğunda normalde ateş düşürücüye yanıt veriliyor. Ateş düşürücü verip ateşin düşmesini bekliyorlar. İnfluenza virüsünde ise ateş uzun süre yüksek kalıyor. Çocuğun ateş düşürücüye yanıt vermeyen bir ateşi olduğunda mutlaka bir doktora görülmesi gerekiyor. Ateş ve kas ağrısı dışında daha küçük çocuklarda huzursuzlukla kendini gösterebilir. Bunun dışında öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, ishal veya kusma olabilir. Ateşler 5 günden uzun sürebilir.Aşı yaptırılmasının faydalı olacağını dile getiren Dr. Özge Yurtseven, 'Domuz gribi olarak bilinen influenza virüsü ülkemizde hali hazırda hep olan bir virüstür. Kış aylarında pik yapar. Bu yüzden bizim için önemlidir. Domuz gribinden kurtulmanın en önemli yolu grip aşısıdır. Çocuklarda özellikle grip aşısı yapılmasını öneriyorum. İdeal zamanı eylül-ekim ayında yapmaktır ama her zaman da yaptırılabilir. 6 aydan büyük çocuklarda özellikle astım, alerjik bünyesi olan, kronik kalp veya kronik hastalığı olan çocuklara aşıyı öneriyoruz. Çocuk, 6 ay-9 yaş arasında ilk defa aşılanacaksa birer ay ara ile iki doz aşı yapılması lazım.' ifadelerini kullandı.