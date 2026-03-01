Pakistan'da ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı ortak saldırılar pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Pakistan'nın Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı. Göstericilerin tepkisinin ardından büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.Pakistan'ın Lahor kentinde yaklaşık 5 bin kişi ABD-İsrail ortak saldırılarını protesto etti. Protestocular 'Kahrolsun ABD' ve 'ABD teröristtir' sloganları attı. Protestocular, ABD-İsrail ortaklığında dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in portrelerini taşıdı.Pakistan'ın diğer bazı şehirlerinde de barışçıl gösteriler düzenlendi.