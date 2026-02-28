İsrail'den Türkiye Analizi! 'Yeni Bölgesel Düzenin Merkezine Türkiye Yerleşiyor'

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Orta Doğu'daki yeni güç dengeleri ve Türkiye'nin artan etkisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Bölgenin tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Gallant, önümüzdeki haftalarda alınacak kararların Orta Doğu'nun gelecek on yıllarını belirleyeceğini ifade etti.İran'ın bölgedeki etkisinin azalmasıyla ortaya çıkan boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğunu belirten Gallant, 'İran'ın zayıflamasıyla oluşan yeni bölgesel düzenin merkezine Türkiye yerleşiyor. Türkiye; askeri kapasitesi, kurumsal gücü ve stratejik hırsıyla yeni düzeni şekillendirebilecek başlıca aktördür. Önümüzdeki haftalarda alınacak kararlar Türkiye'nin bu konumunu kalıcı hale getirebilir.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin bu durumu uzun vadeli bir stratejik fırsat olarak gördüğünün altını çizen Gallant, 'Türkiye artık çevredeki bir ortak değil, bölgesel güç merkezlerinden biri.' diye konuştu.Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine ve askeri varlığına dikkat çeken Gallant, Ankara'nın Suriye geçiş yönetiminin ana destekçisi olduğunu kaydetti.Kuzey Suriye'deki askeri kontrolün stratejik bir derinlik oluşturduğunu anlatan Gallant, 'Türkiye'nin askeri, istihbarat ve hava savunma varlığı stratejik derinlik oluşturuyor. Etki, İsrail sınırına yakın bölgelere kadar uzanıyor.' değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin nüfuz alanının sadece Suriye ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Gallant, Kuzey ve Doğu Afrika'nın yanı sıra Kudüs ve Gazze'de de Türkiye'nin varlık gösterme arayışında olduğunu belirtti.Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını rakamlarla ortaya koyan Gallant, savunma ihracatının 10 milyar doları aştığını hatırlattı. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin Batı sistemi içindeki bağımsız duruşuna işaret eden Gallant, şunları kaydetti:'Türkiye, NATO üyesi olarak Batı sisteminin parçasıyken aynı zamanda kendi bağımsız bölgesel stratejisinden taviz vermiyor. Bu durum Türkiye'yi İran'dan daha karmaşık ve etkili bir aktör hâline getiriyor. Şii eksenin zayıflamasıyla Sünni güçler arasında rekabet artacak ve Türkiye bu rekabette en büyük kapasiteye sahip ülke olarak kendisini bölgesel lider olarak konumlandırıyor.'İsrail'in Türkiye ile olan ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Gallant, güvenlik hassasiyetlerine de değindi.İlişkilerin onarılması gerektiğini ancak ihtiyatlı olunması gerektiğini savunan Gallant, 'İsrail'in Türkiye ile ilişkileri onarması gerekiyor ancak Türkiye'nin İsrail sınırına yakın askeri etkisi risk oluşturabilir. İsrail ulusal güvenliğini korumakta kararlı.' sözleriyle konuya işaret etti.