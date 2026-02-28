Tanju Özcan Gözaltına Alındı! Bolu'da Rüşvet Operasyonu

Adli Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte aşağıda isimleri belirtilen toplam (13) şüphelinin, görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, Nisan 2024 – Kasım 2024 tarihleri arasında Bolu ilinde faaliyet gösteren bazı zincir marketlerin (ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar) sorumluları olan (6) mağduru icbar ederek Bolu Belediyesi Anonim Şirketi lehine haksız menfaat sağladıkları ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla “icbar suretiyle irtikap” suçundan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.Şüpheliler:(1) Tanju Özcan – Belediye Başkanı(2) Süleyman Can – Belediye Başkan Yardımcısı(3) Ali Sarıyıldız – Meclis Üyesi(4) Ergün Temel – Bolu Bel. Şti. Yetkilisi(5) Hakan Yılmaz – Zabıta Müdür Vekili(6) H. Ekrem Serin – Encümen Başkanı(7) Cahit Görüş – Meclis Üyesi(8) Buse Özkan – Meclis Üyesi(9) Mehmet Ağan – Meclis Üyesi(10) Naim Ayhan – Meclis Üyesi(11) Sinan Pekcan – Meclis Üyesi(12) Tahsin Arslan – Belediye Yazı İşleri Müdürü(13) Yasin Bargaç – İmar ve Şehircilik Müdür VekiliBu kapsamda, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon neticesinde (13) şüpheliden (9)'u ikametlerinde gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunamayan (4) şüpheli (Buse Özkan, H. Ekrem Serin, Sinan Pekcan ve Yasin Bargaç) hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, zincir market temsilcilerine yönelik toplantıda sarf edildiği öne sürülen “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz” sözleri dosyaya girdi. İddialara göre reklam sözleşmesi imzalamayan marketlere art arda denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulandı. Başkan dahil 13 isim gözaltında.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “icbar suretiyle irtikap” suçu iddiasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma, belediyeye ait Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; Bolu Bel A.Ş. yönetimince hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın:“Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da s.ke s.ke vereceksiniz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği iddia edildi.Başsavcılık açıklamasına göre, bir haftalık sürenin ardından Bolu Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik geniş çaplı denetimler başlattı.Denetim yapılan şubeler:• BİM: 32 şube• A101: 44 şube• ŞOK: 26 şube• Carrefoursa: 5 şubeDenetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutuldu ve süre verildi.Soruşturma dosyasına göre; bazı market zincirleri (BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N, Avantaj) reklam sözleşmesini kabul etti. A101 ve ŞOK marketlerinin ise sözleşme imzalamayı kabul etmediği belirtildi.Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi imzalamayan A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti.Bu denetimler sonucunda:• İdari para cezaları uygulandığı,• Bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği,• Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiasının soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması, dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.28 Şubat 2026 sabahı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda:• Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.• Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.• Dijital materyallere ve cep telefonlarına el konuldu.Dijital verilerin incelenmesi sürüyor.Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında adli sürecin şekilleneceğini açıkladı.Dosyada, belediye görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak belediye şirketine menfaat sağlamak amacıyla marketleri baskı altına alıp almadıkları hususu “icbar suretiyle irtikap” kapsamında değerlendiriliyor.