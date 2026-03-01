İşte Terörsüz Türkiye Yasaları!

Teklifler için Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma grubu oluşturulacak. AK Parti grubu, siyasi partilere Meclis'te de bir çalışma grubu (gayri resmi) oluşturulması çağrısı yapacak.Teyit ve tespit için MİT, Milli Savunma Bakanlığı'nın sahada yaptığı gözlem ve tespitler rapora dönüştürülecek. Rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve MGK'da masaya yatırılacak. Bu toplantıda, 'terör örgütü dağılmış ve silahlar da bırakılmıştır' diye karar alınırsa yasalar için düğmeye basılacak.Yapılacak düzenleme kapsamında terör örgütü mensupları terörist eyleme karışanlar, karışmayanlar ve cezaevinde bulananlar olarak ayrılacak. Teröre karışmayanlara denetimli serbestlik uygulanacak. Bunlar için meslek edindirme kursaları, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programları hazırlanacak.Suça bulaşanlar ve cezaevinde olanlar ile ilgili infaz Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ve Terörle Mücadale (TMK) kanunlarında değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler sadece terör örgütü PKK mensuplarını kapsayacak. FETÖ gibi diğer terör örgütü mensupları yararlanamayacak.Terör örgütünün Avrupa'da bulunan mensuplarından Türkiye'ye dönmek isteyenler için de aynı prosedür uygulanacak. Suça bulaşıp bulaşmadıklarına bakılarak işlem yapılacak.Türkiye'den uzun yıllar önce ayrılan ve Mahmur gibi kamplarda yaşayan vatandaşlarla ilgili düzenlemeler de yasada yer alacak.Mevcut sistemde 'adam öldürme, tehdit' gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiği için terör suçu sayılıyor ve hem cezaları hem de infaz süreleri artıyor. Terör örgütü ortadan kalktığı için TCK'daki kök suç kadar ceza verilecek, artırımlar ortadan kalkacak. İnfaz sürelerinde de indirime gidilecek, şartlı salıverme imkânı tanınacak.