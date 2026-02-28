Trump'tan İran'a Saldırı Sonrası İlk Açıklama! 'İran'ın Her Yerine Bombalar Yağdıracağız'

İsrail, geçtiğimiz saatlerde İran'a yönelik saldırı başlattı.Gerilim tırmanırken ABD ile İsrail'in koordineli operasyon yaptığı doğrulandı.İran, bu saldırılara misilleme ile karşılık verileceğini bildirirken, ülkenin dini lideri Hamaney'in Tahran'da olmadığı öğrenildi.İsrail saldırılarında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef aldı.Kanal 12'ye konuşan İsrailli bir yetkili, İran'a gerçekleştirilen saldırının müzakerelere rağmen aslında haftalar öncesinden belirli olduğunu ve hazırlıkların ona göre koordine edildiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama geldi.Donald Trump, saldırıların İran yönetiminden kaynaklanan 'yakın tehditleri ortadan kaldırmayı' hedeflediğini söyledi.ABD Başkanı "Kayıplarımız olacağını biliyoruz. Her savaşta bu olur ama bunların hepsini geleceğimiz için yapıyoruz ama İran'ın her yerine bombalar yağdıracağız." diye konuştu.Açıklamasında, kısa süre önce ABD ordusunun İran’da büyük çaplı bir muharip operasyon başlattığını belirten Trump, "Amacımız, İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır." ifadelerini kullandı.Trump, ayrıca kendi sosyal medya platformu 'Truth Social' üzerinden yayımladığı bir videoda, İran Devrim Muhafızları’nı silah bırakmaya çağırarak "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil biçimde muamele göreceksiniz ya da kesin ölümle karşılaşacaksınız." ifadelerini kullandı.Trump, ayrıca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:"Bölgedeki terörist vekil güçlerin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamalarını sağlayacağız. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceğiz. Mesaj çok basit: Asla nükleer silah sahibi olamayacaklar. Bu rejim çok yakında ABD'nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenecek."