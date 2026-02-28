Gökyüzünden Nokta Atışı! Bayraktar AKINCI’dan Milli Füze İle Tam İsabet

Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı ivme, insansız hava araçları alanındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor.Yerli ve milli platformlarda yürütülen test faaliyetleri hız kesmeden sürerken, farklı mühimmat entegrasyonlarıyla operasyonel kabiliyetler her geçen gün daha da güçleniyor.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar AKINCI'nın Atış, Seyir ve Dalış Testi'ne ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, operasyonel yeteneklerini artırmaya ve farklı mühimmatlarla entegrasyon çalışmalarını sürdürüyor.Daha önce Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile yapılan atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla tamamladı.