Televizyonda Reels Keyfi!

Amazon Fire TV'deki test sürecinin ardından Instagram, televizyon deneyimini genişleterek uygulamasını Google TV kullanıcılarıyla buluşturuyor.Bu stratejik hamle sayesinde kullanıcılar, dikey formattaki Reels videolarını uzaktan kumanda yardımıyla büyük ekranda rahatça tüketebilecek.Televizyonlara özel olarak tasarlanan yeni uygulama; spor özetleri, yemek, seyahat ve viral içerikler gibi ilgi alanlarına göre ayrılmış tematik kanallar sunuyor.Seyirciler sadece videoları izlemekle kalmayıp, akıllı telefonlarında olduğu gibi gönderileri beğenme, paylaşma ve yorum yapma özelliklerini kullanabiliyor.Instagram Başkanı Adam Mosseri, televizyonu Reels içerikleri için bir sonraki büyük platform olarak gördüklerini ve TikTok ile YouTube gibi rakiplerle mücadele edeceklerini belirtti.Dikey videoların geniş ekranlarda doğal görünmesi için özel tasarım değişiklikleri yapan platformun, ilerleyen dönemde bu özelliği diğer bölgelerde de yayınlaması bekleniyor.