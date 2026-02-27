Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte teknoloji dünyasında gözler her zaman olduğu gibi yine Cupertino'ya, Apple kampüsüne çevrildi. Geleneksel bahar etkinlikleri teknoloji tutkunları için her daim heyecan verici olmuştur. Ancak bu yıl Apple, alışageldiğimiz büyük sahne şovları yerine, geçtiğimiz yıllarda da başarıyla uyguladığı “haftaya yayılan duyuru bombardımanı” stratejisini benimsiyor gibi görünüyor. Şirket cephesinden gelen son resmi açıklamalar ve sızıntılar, önümüzdeki haftanın teknoloji basını için uykusuz geçeceğinin en büyük kanıtı.Aylardır teknoloji kulislerinde dolaşan söylentilere son noktayı koyan isim, bizzat Apple CEO'su Tim Cook oldu. Cook, resmi X hesabı üzerinden yaptığı heyecan verici paylaşımda, “A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch” (Önümüzde büyük bir hafta var. Her şey Pazartesi sabahı başlıyor!) ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, haftalardır yeni iPad'leri ve Mac'leri bekleyen Apple kullanıcıları arasında adeta bomba etkisi yarattı.3 Gün Sürecek Bir Basın Bülteni Şöleni: Neler Bekliyoruz?Apple dendiğinde akla gelen en güvenilir kaynaklardan biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın iddialarına göre, duyurular tek bir günle sınırlı kalmayacak. 2 Mart Pazartesi günü başlayacak olan bu ürün tanıtım rüzgarı, 4 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek.Şirketin her gün yeni bir basın bülteni ve tanıtım videosu ile farklı bir ürün kategorisini duyurması bekleniyor. 4 Mart tarihinde ise dünyanın çeşitli şehirlerinde, seçili teknoloji basını ve içerik üreticileri için özel “deneyim etkinlikleri” düzenlenecek.Peki, bu üç günlük maratonda hangi cihazlarla tanışacağız? Sızan bilgilere ve güçlü beklentilere göre Apple'ın önümüzdeki hafta sahneye çıkaracağı ürün yelpazesi şu şekilde:iPhone Ailesinin Yeni Bütçe Dostu Üyesi: Merakla beklenen ve uygun fiyat etiketine sahip olması öngörülen iPhone 17e modelinin resmi olarak tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.M5 İşlemcili Yeni Mac Era'sı: Apple Silikon mimarisinin en yeni harikaları sahnede olacak. Yeni nesil M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin yanı sıra, hafifliği ve performansıyla öne çıkan M5 işlemcili MacBook Air‘in de duyurulması bekleniyor. Ek olarak, ürün gamına eklenecek “düşük fiyatlı” yeni bir başlangıç seviyesi MacBook modeli de kulislerde en çok konuşulan detaylar arasında.Tablet Ekosisteminde Kan Değişimi: Uzun süredir güncellenmeyi bekleyen yeni iPad Air ve tablet dünyasına giriş bileti niteliğindeki yeni standart iPad modelleri de bu haftanın yıldızları arasında yer alacak.Görsel Deneyim Artıyor: Profesyonellerin ve içerik üreticilerinin favorisi olan Studio Display serisine ait yeni monitör modellerinin de bu duyuru takvimi içinde gün yüzüne çıkması bekleniyor.Apple her ne kadar bahar dönemini bu güçlü ürünlerle domine etmeye hazırlansa da, teknoloji devinin arka planda asıl büyük bombayı Eylül ayı için hazırladığı biliniyor.Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket; yeni nesil Mac Studio üzerinde çalışırken, bir yandan da akıllı telefon dünyasında kartları yeniden dağıtacak olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve yıllardır yılan hikayesine dönen katlanabilir iPhone modeli üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.