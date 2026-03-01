Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Trafiği! Trump İle Görüştü...

ABD-İsrail ile İran arasındaki sıcak savaş sürerken bir yandan da önemli diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmelerde bölgedeki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmelerde İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan görüşmede, yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.Başkan Erdoğan, Al Sani'den Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldı.Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.