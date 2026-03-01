İran’da Hamaney Sonrası Yas ve Öfke: 40 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

İran hükümeti, Hamaney'in vefatı üzerine ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Kararın ardından kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilirken, ülke genelinde anma hazırlıkları başladı.Haberin duyulmasıyla birlikte Tahran başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle sokaklara akın etti.Tahran: İnkılap Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, saldırılardan sorumlu tuttukları ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.Kum: Hz. Masume Türbesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, saldırıları lanetleyen gösteriler düzenledi.Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine, yasın simgesi olan siyah bayrak çekildi. Bölgeye akın eden İranlıların gözyaşları içinde anma törenlerine katıldığı gözlemlenirken, ülkenin dört bir yanında anma ve telin gösterilerinin artarak devam etmesi bekleniyor.