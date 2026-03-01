İran’da Hamaney Sonrası Yas ve Öfke: 40 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybettiğinin duyurulması, ülkede büyük bir infiale yol açtı. Devlet televizyonunun "Şehadete ulaştı" ilanıyla sokağa dökülen halk, geniş çaplı protesto gösterileri başlattı.
Hükümetten 40 Günlük Yas Kararı
İran hükümeti, Hamaney'in vefatı üzerine ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Kararın ardından kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilirken, ülke genelinde anma hazırlıkları başladı.
Meydanlarda ABD ve İsrail Karşıtı Sloganlar
Haberin duyulmasıyla birlikte Tahran başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle sokaklara akın etti.
Tahran: İnkılap Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, saldırılardan sorumlu tuttukları ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Kum: Hz. Masume Türbesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, saldırıları lanetleyen gösteriler düzenledi.
Türbelere Siyah Bayrak Çekildi
Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine, yasın simgesi olan siyah bayrak çekildi. Bölgeye akın eden İranlıların gözyaşları içinde anma törenlerine katıldığı gözlemlenirken, ülkenin dört bir yanında anma ve telin gösterilerinin artarak devam etmesi bekleniyor.