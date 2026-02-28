CHP'de Yeni Kriz! 6.5 Saatlik Gizli Toplantı Sonrası...

CHP'de parti içi muhalefetin Ankara'da gerçekleştirdiği gizli toplantı, genel merkezi kızdırdı. Parti yönetiminin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 9 vekili bir kez daha hedefine aldığı ve ihraç etmeyi planladığı iddia ediliyor.

Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları diğer yandan istifa dalgası ile mücadele eden CHP, bu kez iç isyanla boğuşuyor. Parti içi muhalefetin geçtiğimiz pazar günü Ankara'da gerçekleştirdiği 6.5 saatlik gizli toplantı ve genel merkeze yöneltilen ağır eleştiriler, CHP'de deprem etkisi yarattı.Ardından yaklaşık 2 ay önce 'yolsuzlardan arının' çağrısı yapan 30 eski ilçe başkanını tek kalemde ihraç eden parti yönetimi, krizi daha da körükledi.Söz konusu ihraçlara parti içi muhalefetten gelen sert tepkiler, iki kanat arasındaki ipleri iyice gerdi. CHP'de geçtiğimiz aylarda 10 mevcut vekil ortak açıklama yaparak, tıpkı ihraç edilen ilçe başkanları gibi 'yolsuzlardan arının' çağrısında bulunmuştu.O isimlerden olan Hasan Ufuk Çakır, parti içerisinde kendisine uygulanan ağır linç kampanyası üzerine istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı.Genel merkezin hedefine aldığı öne sürülen 9 vekil; Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir olarak sıralanıyor.