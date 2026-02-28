Trump Bu Sözlerle Duyurdu! 'Füzelerini İmha Edeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki askeri harekatı 'büyük ve devam eden' olarak nitelendirerek, ülkenin ABD vatandaşlarının hayatını riske atmasını önlemeyi amaçladığını belirtti.Trump video mesajında, 'Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor,' dedi.Trump İran'ın, Haziran ayında ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği bombardımanın ardından nükleer programını yeniden inşa etmek için çalıştığını söyledi.'Nükleer emellerine ulaşmak için her fırsatı reddettiler ve biz artık buna tahammül edemiyoruz. Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD askeri operasyonları sona erdiğinde İranlıları kendi hükümetlerinin kontrolünü ele geçirmeye teşvik etti.Trump video mesajında , 'İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Hükümet sizin olacak. Bu, muhtemelen gelecek nesiller boyunca tek şansınız olacak' dedi.'Yıllardır Amerika'dan yardım istediniz ama hiç alamadınız. Hiçbir başkan bu gece benim yapmaya hazır olduğum şeyi yapmaya istekli değildi. Şimdi size istediğinizi veren bir başkanınız var, bakalım nasıl karşılık vereceksiniz,' dedi.Trump, İran içindeki askeri operasyonun sonucunda ABD askerlerinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.Trump açıklamasında 'İran rejimi öldürmeyi amaçlıyor. Cesur Amerikalı kahramanlar hayatlarını kaybedilebilir ve kayıplarımız olabilir - bu savaşta sık sık olur - ancak bunu şimdi için yapmıyoruz. Bunu gelecek için yapıyoruz ve bu asil bir görevdir,' dedi.