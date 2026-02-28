İsrail'den Açıklama Geldi! Saldırıları ABD İle Koordineli Gerçekleştildi

İsrail, ABD- İran geriliminde dumanlar yükseldi...Geçtiğimiz dakikalarda İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırdı.Kentte patlama sesleri duyulurken, İsrail Savunma Bakanlığı bunun 'önleyici bir saldırı' olduğunu bildirdi.İran medyası, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesinde 'birkaç füze' isabet ettiği bilgisini paylaştı.İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Patlamalardan birinin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in ofisine yakın bir konumda olduğu öğrenildi.İsrail, saldırıya ilişkin operasyonun tarihinin haftalar öncesinden belli olduğunu duyurdu.İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynaklar, İran'a yapılan saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.Saldırıda ilk hedefin İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu öne sürüldü.