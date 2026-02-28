İsrail'den Açıklama Geldi! Saldırıları ABD İle Koordineli Gerçekleştildi
İsrail, Tahran'a yönelik operasyonunu ABD ile birlikte planlandığını bildirdi. İran'ın başkentinde meydana gelen patlamalar sonrası hava sahası kapatıldı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıyı 'önleyici' olarak tanımlarken, İran, misilleme yapılacağını bildirdi.
İsrail, ABD- İran geriliminde dumanlar yükseldi...
Geçtiğimiz dakikalarda İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırdı.
'ÖNLEYİCİ BİR SALDIRI BAŞLATTIK'
Kentte patlama sesleri duyulurken, İsrail Savunma Bakanlığı bunun 'önleyici bir saldırı' olduğunu bildirdi.
İran medyası, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesinde 'birkaç füze' isabet ettiği bilgisini paylaştı.
HAMANEY'İN OFİSİNE YAKIN BÖLGEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Patlamalardan birinin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in ofisine yakın bir konumda olduğu öğrenildi.
'SALDIRI, ABD İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'
İsrail, saldırıya ilişkin operasyonun tarihinin haftalar öncesinden belli olduğunu duyurdu.
İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynaklar, İran'a yapılan saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.
Saldırıda ilk hedefin İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu öne sürüldü.