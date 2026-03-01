Bakan Fidan Mevkidaşı İle Görüştü!

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor.ABD ile İsrail'in İran'a yönelik öncü saldırısında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.İran bu saldırılara yönelik misilleme saldırısı başlatırken ABD üslerine ev sahipliği yapan birçok ülkede patlamalar meydana geldi.ABD ile İsrail'in Tahran'a yönelik saldırıları sürerken önemli bir gelişme yaşandı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.Geçtiğimiz gün İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, bölgesel istikrar ve küresel güvenliğin tehlikeye girdiğini vurgulamıştı.Yapılan açıklamada, arabuluculuk için gerekli desteğin de verilebileceği belirtilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Burada şunu da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hakim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran'a yönelik, Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.