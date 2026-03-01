İran Genelkurmay Başkanı Musavi Öldürüldü!

Ortadoğu'da sular durulmuyor...İsrail ile ABD, dün erken saatlerde koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı.Başta, başkent Tahran olmak üzere birçok bölge hedef alındı.İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi ve çevresi de saldırıların hedefi oldu.Ardından gece yarısı gelen haberle Hamaney'in öldürüldüğü öğrenildi.Ardından, İsrail'e misilleme saldırısı yapan İran'ın füzelerinin çoğunun İsrail tarafından engellendiği bildirildiİsrail, bazılarının ise Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı.ABD Başkanı Donald Trump, İran''ın ABD'yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, 'Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz.' dedi.Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından açıklama yapan, İran hükümeti, Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağını belirterek saldırının failleri ve emri verenlerin 'pişman edileceği' ifadesini kullandı.Saldırılar ve karşılıklı açıklamalar devam ederken, saldırılarda üst düzey yetkililer de hedef alındı.Yaşanan bir sıcak gelişmenin paylaşılmasıyla İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi'nin öldürüldüğü aktarıldı.