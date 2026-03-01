Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

5 Temmuz 2025 tarihinde Kocaeli'den Düzce'ye dönüş yolunda meydana gelen kazada, Sakarya Hendek mevkiinde bir tırla çarpışan otomobildeki 4 kişiden 3'ü yaralandı. Sağ önde oturan kişinin kalçası, sağ arkadakinin omzu, sol arkadakinin kaburgaları ve burnu kırıldı. Tüm yolcuların emniyet kemeri takılı olduğu belirtildi.Kaza sonrası başlatılan bilirkişi incelemesinde, araçtaki sağ taraftaki hava yastıklarının yırtık açıldığı ve yeterince şişmediği tespit edildi. Abdullah Yaldız, “Hava yastıkları açılmadığı için yaralanmalar daha ciddi oldu. Ölüm riski de vardı” diyerek süreci anlattı.Yaldız, kazanın ardından firmaya dava açtı. Firma, aracın kusuru kadar indirim yapıp tekrar sıfır araç satmayı önerdi; Yaldız bunu kabul etmedi. Aracın 1,3 milyon TL değerinde hurdaya ayrıldığı, ancak emsal bedelin ödenmediği bildirildi. Yaldız, “2012 model aracımda emsal bedel 15 günde ödendi; Chery'de aynı yaklaşımı göremedik. Tamamen pişmanlıktır” ifadelerini kullandı.Hava yastıklarının devreye girmemesi, kazada yaralanmaların ağırlaşmasına yol açtı. Yaldız, “Sağ tarafta oturan arkadaşlarımız, hava perdeleri doğru çalışsaydı daha hafif bir kazayla atlardı. Araç sağ taraftan vuruldu, hava yastıkları açılmadığı için ciddi kırıklar oluştu” dedi.