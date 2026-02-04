O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi yongası, Exynos 2600 performansı ile mobil teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni performans testi sonuçları, Exynos 2600’ün en büyük rakibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile başa baş mücadele ettiğini göstererek, görmezden gelinmesi zor rakamlar sunuyor.Geekbench 6 platformunda gerçekleştirilen en son Vulkan GPU testine göre, Exynos 2600 yonga seti 27.478 puan almayı başardı. Bu skor, aynı testte 27.875 puan alan Snapdragon 8 Elite Gen 5‘in hemen arkasında yer alıyor. Aradaki fark o kadar az ki, kağıt üzerinde çoğu kullanıcının günlük kullanımda bu farkı hissetmesi neredeyse imkansız. Bu durum, Samsung’un kendi işlemcisiyle rekabette ne kadar iddialı olduğunun en net kanıtlarından biri.Ayrıca bu, Exynos 2600’ün Snapdragon rakibine ilk kez bu kadar yaklaşması değil. Ocak ayında yapılan Geekbench OpenCL testinde de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. O testte Exynos 2600, 25.460 puan alırken, Qualcomm’un yongası 25.971 puana ulaşmıştı. Bu tutarlı sonuçlar, Exynos’un performans istikrarını kanıtlar nitelikte.Hem OpenCL hem de Vulkan testleri, GPU’nun işlem gücünü ölçmek için tasarlanmıştır ancak farklı alanlara odaklanırlar. Vulkan, özellikle modern oyunlar, gelişmiş görseller ve mobil cihazlardaki yapay zeka öğrenimi için kritik öneme sahip yüksek verimli bir grafik API’sidir. Yüksek Vulkan puanları, genellikle grafik ağırlıklı uygulamalarda ve yeni nesil oyunlarda daha iyi performans anlamına gelir. OpenCL ise daha çok görüntü işleme ve bazı yapay zeka iş yükleri gibi genel amaçlı paralel hesaplama görevleriyle ilgilidir.Bu etkileyici performans artışının arkasında yatan en önemli faktörlerden biri, Exynos 2600’ün üretim teknolojisidir. Bu yonga, Samsung’un 2nm Gate-All-Around (GAA) sürecini kullanarak ürettiği ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor. Bu gelişmiş teknoloji, transistör kapısının kanalı dört taraftan sarmasını sağlayarak güç sızıntısını azaltırken verimliliği ve performansı önemli ölçüde artırıyor.Bununla birlikte, grafik tarafında ise AMD’nin RDNA 4 mimarisinin özel bir versiyonuna dayanan Xclipse 960 GPU bulunuyor. Bu GPU, özellikle yüksek performanslı mobil oyun deneyimi için tasarlanmıştır. Samsung ayrıca, Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) ve Termal Blok (HPB) tasarımı ile ısı yönetimi sorununu da çözmeye çalışıyor. Bakır bir soğutucunun doğrudan yonga kalıbıyla temas etmesi sayesinde termal direncin yüzde 16 oranında azaltıldığı belirtiliyor. Bu da işlemcinin yüksek yük altında bile performansını korumasına yardımcı olacaktır.Elbette, sentetik test sonuçları hikayenin tamamını anlatmıyor. Asıl belirleyici olan, Galaxy S26 serisi telefonlardaki gerçek dünya performansı, pil ömrü ve termal yönetim olacaktır. Ancak bu rakamlar, Exynos 2600’ün, Qualcomm’un yıllardır domine ettiği bir alanda nihayet rekabetçi olabileceğinin güçlü bir sinyalini veriyor.