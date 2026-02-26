İran-ABD Müzakerelerinin 3.Turu Başladı...

İran ve ABD arasında yürütülen müzakereler hız kesmeden devam ediyor.İsviçre, bir kez daha İran ve ABD heyetlerini ağırlıyor.İki ülke arasında İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, Cenevre kentinde başladı.İran basını, görüşmelerin Umman'ın Cenevre Büyükelçiliği'nde Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi'nin arabuluculuğunda taraflar arasında karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştirileceğini aktardı.İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetinde ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in yer aldığı bildirildi.Üçüncü turda tarafların teknik başlıklarda somut adım atıp atamayacağının netleşeceği ve müzakerelerin geleceğini belirleyecek kritik bir eşik olduğu değerlendiriliyor.İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu, geçtiğimiz hafta Umman'ın arabuluculuğunda yine Cenevre'de gerçekleştirilmişti.Görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması başlıkları ele alınmıştı.Arakçi, sürecin 'yapıcı' ilerlediğini belirterek, adil ve dengeli bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ifade etmiş, çerçeve metin üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı.Arakçi ayrıca dün müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız' ifadelerini kullanmıştı.ABD tarafı ise muhtemel bir anlaşmanın süresiz ve kapsamlı bir denetim mekanizması içermesi gerektiğini vurgulamıştı.İkinci tur sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade ederek, aksi halde 'ikinci aşamaya' geçileceğini söylemiş, nihai kararın kendisine ait olduğunu vurgulamıştı.Ayrıca Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada diplomasiye öncelik verdiklerini ancak İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceğini belirtmişti.