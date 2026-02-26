Azerbaycan'da Hocalı Katliamı, 34. Yılında Anıldı!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 613 kişi, Hocalı Anıtı önünde anıldı. Törene katılan kurum ve kuruluşlar, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da törene katılarak açıklamalarda bulundu. Zorlu, katliamda 63 çocuğun, 106 kadının ve yüzlerce masum insanın vahşice katledildiğini belirterek, “Yetim kalan çocuklar ve göç etmek zorunda kalan insanlar, Hocalı ile birlikte Karabağ topraklarının işgaline tanıklık etti. Azerbaycan uzun yıllar uluslararası alanda hak mücadelesi verdi ve 2020'deki büyük askeri zaferle özgürlüğüne kavuştu.” dedi.Zorlu, Hocalı'nın stratejik konumuna değinerek, “O dönemde kasabanın çıkış ve girişini engellemek, Karabağ'ın önemli bir kısmının kontrolünü etkileyebilirdi.” ifadelerini kullandı.Katliamın hatırlanmasının önemine de vurgu yapan Zorlu, “Bu acıyı unutmamalıyız, bir daha yaşanmaması için birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Bölgede atılan normalleşme adımlarının barışa ulaşmasını umut ediyoruz.” dedi.Zorlu, 100. Türkoloji Kongresi'ne de değinerek, “Dil birliğimiz çok kıymetli. İletişim dili ve alfabe ortaklığıyla somut adımlar atıyoruz. Devlet başkanlarımızın kararlı iradesiyle bunu daha ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ise, “26 Şubat 1992'de Hocalı'da 613 masum insan hayatını kaybetti. 34 yıldır içimizde dinmeyen bir acı var. O gün yaşananlar sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk milletinin ortak acısıdır.” dedi.