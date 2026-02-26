Apple'ın O Modeli Sınırlama İle Geliyor...

Apple'ın uzun süredir gündemde olan uygun fiyatlı MacBook modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Henüz onaylanmamış bir sızıntı kaynağına göre şirket, önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen bu modelde sekiz önemli sınırlamaya yer verebilir. İddialar, geçen yıl internete düşen macOS Tahoe beta sürümüne ait dahili bir Kernel Debug Kit dosyasına dayanıyor.Sızıntıya göre yeni model, Apple'ın akıllı telefonlarında kullandığı A18 Pro işlemcisini temel alacak. Bu çip, üst segment iPhone modellerinde yer almasına rağmen dizüstü bilgisayar sınıfında konumlandırılan M serisi işlemcilerle aynı kategoriye yerleştirilmiyor. Apple'ın son yıllarda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda performans ve verimlilik dengesini M serisi üzerinden kurduğu düşünüldüğünde, A serisine dönüş maliyet odaklı bir strateji olarak değerlendiriliyor. Günlük kullanım, ofis uygulamaları ve internet tabanlı işler için yeterli performans sunması beklenen bu yapı, yoğun video düzenleme veya yazılım derleme gibi profesyonel iş yüklerinde sınırlı kalabilir.Ekran tarafında ise maksimum parlaklığın 500 nit seviyesine ulaşan MacBook Air'in altında kalabileceği belirtiliyor. Bu durum özellikle açık alan kullanımı veya yoğun ışık altında çalışma senaryolarında fark yaratabilir. Ayrıca ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik ayarlayan True Tone özelliğinin de bulunmayacağı iddia ediliyor.Depolama seçenekleri de maliyet kontrolünün bir başka ayağını oluşturuyor. Sızıntıya göre cihaz 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle sunulacak, eğitim kurumlarına yönelik 128 GB varyant ihtimali de gündemde. 1 TB veya 2 TB gibi yüksek kapasiteli seçeneklerin yer almayacağı belirtiliyor. Üstelik temel modelde tek NAND çipi kullanılması nedeniyle SSD okuma ve yazma hızlarının, güncel MacBook Air ve Pro modellerine kıyasla daha düşük olabileceği ifade ediliyor. Bu fark, büyük dosya transferlerinde veya uygulama yükleme sürelerinde hissedilebilir. -Bağlantı ve donanım tarafındaki kısıtlamalar da dikkat çekici. İddiaya göre cihazda hızlı şarj desteği yer almayacak. Bu durum, özellikle kısa sürede batarya dolumu gerektiren mobil kullanım senaryolarında dezavantaj yaratabilir. Klavyede arka aydınlatmanın bulunmaması ise loş ortamlarda kullanım deneyimini sınırlayabilir. Ayrıca ses tarafında yüksek empedanslı kulaklık desteğinin sunulmayacağı da belirtiliyor. 2021 ve sonrasında çıkan bazı Mac modellerinde harici amplifikatöre ihtiyaç duymadan yüksek empedanslı kulaklık kullanımı mümkün hale gelmişti. Bu desteğin yeni modelde yer almaması, özellikle profesyonel ses ekipmanları kullanan kullanıcılar için önemli bir fark oluşturabilir.Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde kullandığı N1 çipinin yer almayacağı öne sürülüyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunan bu özel çip, AirDrop ve Kişisel Erişim Noktası gibi özelliklerde performans ve kararlılık artışı sağlıyordu. Yeni uygun fiyatlı MacBook'ta bunun yerine MediaTek üretimi bir kablosuz çözümün tercih edilebileceği iddia ediliyor.4 Mart Çarşamba günü New York, Londra ve Şangay'da düzenlenecek Apple Deneyimi etkinliklerinde tanıtılması beklenen MacBook, tasarım tarafında 2000'li yılların başındaki iBook modellerini hatırlatan sarı, yeşil, mavi veya pembe gibi renk seçeneklerine sahip olabilir. Son olarak ABD'de başlangıç fiyatının ise 599 ila 799 dolar arasında olması bekleniyor.