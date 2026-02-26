  • USD: 43,89 - 43,96
Altın piyasasındaki hareketlilik 26 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın yükseliş trendine başladı.

Ekleme: 26.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 26.02.2026 - 09:57
Altın Günü Yükselişle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Dün yükselişe geçen altın fiyatları bugünü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.311,14₺

Gram Altın Satış: 7.312,06₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.041,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.083,00₺

Yarım Altın Satış: 24.369,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 47.382,46₺

Tam Altın Satış: 48.339,28₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.725,52₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.784,11₺