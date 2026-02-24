'Sizi Burada Barındırmam' CHP'li Meclis Üyesinden Özel Kaleme Tehdit Ve Hakaret

Beşiktaş Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, iddiaya göre Belediye Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ın odasına girerek kendisine saldırdı. Özel Kalem Müdürü Mangal'ın sol gözüne yumruk atan Çırak'ın masada bulunan makası eline alarak saldırmaya kalktığı öğrenildi. Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü, CHP'li meclis üyesi Fahrettin Çırak'tan şikayetçi oldu. Özel kalem Fatih Mangal'ın, karakol ifadesinde; 'Küfürler etti, sizi burada barındırmam, siz kim oluyorsunuz şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu.' Polise olayı anlattı.Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ın karakoldaki ifadesinde; ' Bugün yani 23/02/2026 günü saat 11.20 sıralarında ben Nispetiye Mah. Başlık Sok. Beşiktaş sayılı adreste bulunan Beşiktaş Belediye Binasında bulunan Özel kalem müdürlüğü yanı makam odasında iken, Fahrettin ÇIRAK odaya girdi. Odamda yardımcım E.P. de vardı. Bağırarak ona dışarı çıkmasını söyledi. Odaya girer girmez bana tokat attı. Aşırı agresif tavırlar sergilediğinden yardımcım odadan çıkmak istemedi. Fahrettin Çırak ona doğru hareket etti. Yumruk savurduğunu görünce araya girdim. İlk yumruğu sol gözüme vurdu. Akabinde ne yapıyorsun abi sakin ol dememe rağmen göğüs bölgeme tekrar şiddetli şekilde vurdu. Akabinde bir yumruk tekrar koluma savurdu. O esnada güvenlik amiri Hasan, şoför Mahzuni odaya girdi' dedi.İfadesinin devamında; 'Şahıs tutmaya ve araya girmeye çalıştılar. Fakat şahıs o hengamede masamda bulunan makası eline alarak tekrar saldıracakken güvenlik amiri Hasan tarafından tutuldu. Şahıs bu esnada bana küfür edip, sizi burada barındırmam, siz kim oluyorsunuz şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Akabinde kendi imkanlarım ile hastaneye gittim ve doktor raporu aldım. Raporu tarafınıza ibraz ediyorum. Konu ile ilgili olarak beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Fahrettin Çırak isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.'dedi.Şikayet üzerine polis ekipleri Fahrettin Çırak'ı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada ikili arasında şahsi husumetlerin olduğu belirtildi. Ancak Çırak'ın ifadesinde herhangi bir sebep belirtmediği öğrenildi.