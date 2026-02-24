Taht Kavgasında Kritik Hamle! Kim Jong-Un O İsmi Terfi Ettirdi

Kuzey Kore'de gözler bir yanda lider Kim Jong-un'un henüz ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae, diğer yanda ise rejimin en güçlü ikinci ismi olarak görülen kız kardeşi Kim Yo Jong üzerinde. İkiliyle ilgili taht mücadelesi verildiği iddiaları dillendirilirken ülkede dikkat çeken bir karar verildi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 9'uncu kongresinde merakla beklenen konuşmasını gerçekleştirdi.Kongrenin verimli geçtiğini belirten Kim, 'Özellikle son 5 yıllık mücadelenin genel analizi ve çabalarımızın verdiği meyvelerden duyduğumuz gurur, gelecekte sürdürmemiz ve zenginleştirmemiz gereken değerli deneyimleri, düzeltmemiz gereken yanlışları ve çıkarmamız gereken dersleri açıkça anlamamız için öğretici bir fırsat sunmuştur' ifadelerini kullandı.Önceki WPK kongresinde alınan bazı kararların gözden geçirildiğini ve yeni hükümler içeren güncel bir WPK tüzüğünün kabul edildiğini ifade eden Kim, 'Bu kongrede, tüm delegelerin ve partinin diğer üyelerinin yüksek güveni sayesinde WPK'nın en yüksek liderlik pozisyonu olan genel sekreterliğe yeniden seçilmekten onur duyuyorum' dedi.Önümüzdeki 5 yılda tam bağımsızlık politikasını sürdüreceklerini vurgulayan Kim Jong-Un, 'Ülkemizin kapsamlı kalkınma dönemine öncülük ettiğimiz geçen 5 yıllık mücadelede olduğu gibi, yaklaşan yeni 5 yıllık mücadelede de tamamen ülkemizin kendi gücüne, halkımızın kudretine dayanacağız' diye konuştu.Kuzey Kore'nin ilerleme hızının artacağını ve hedeflerinin büyüyeceğini kaydeden Kim, 'Hiçbir zorluk veya durum değişikliği ilerlememizi geciktiremez veya engelleyemez' diye konuştu.Kim'in konuşmasında Pyongyang ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için girişimlerde bulunan Güney Kore ve ABD'den bahsetmemesi sürpriz olarak karşılandı.Uzmanlar, Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Nisan ayında yapılacak zirve de dahil siyasi belirsizlikler karşısında temkinli davrandığı ve duruma göre pozisyon alma eğiliminde olduğu yorumunu yaptı.Öte yandan, Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong'un WPK Merkez Komitesi'ndeki görevinde terfi ederek 17 bölüm başkanından biri olarak atandığı bildirildi.Kim Yo Jong, daha önce WPK merkez komitesinde bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.Kuzey Kore'nin en yüksek karar organı olan WPK'nın 9'uncu kongresi, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Perşembe günü başlamıştı.Önümüzdeki 5 yıl boyunca Kuzey Kore'nin uygulayacağı ekonomi, savunma ve diplomasi politikalarının belirlendiği kongrede, ülke lideri Kim Jong-Un, bir kez daha WPK Genel Sekreteri seçilerek liderlik konumunu pekiştirmişti.Kongre sonunda Kim'in yapacağı konuşma, Güney Kore ve ABD'ye mesaj ihtimali nedeniyle merak konusu olmuştu.