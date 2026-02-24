İsrail Basınında Eurofighter Endişesi! Türk Hava Kuvvetleri Gücünü İkiye Katlayacak

Türkiye'nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması İsrail'i endişelendirmeye devam ediyor.İsrail basınından Maariv gazetesi, 'Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda' başlıklı dikkat çeken haberinde, Türkiye'nin Meteor füzeleri ve AESA radar sistemleriyle donatılmış onlarca gelişmiş Eurofighter savaş uçağını kapsayan büyük bir tedarik anlaşmasına imza attığını bildirdi.Habere göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü ikiye katlaması ve bölgesel arenada önemli ölçüde daha güçlü hale gelmesi bekleniyor.İsrailli gazete, Türkiye'nin, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Eurofighter savaş uçakları için kapsamlı bir tedarik programını ilerlettiğini belirtti.Maariv'e göre, bir yıl içinde 24 adet Eurofighter uçağı Türkiye'nin envanterine katılacak; üç ila dört yıl içinde ise filonun 56 uçağa ulaşması öngörülüyor.Standart bir Eurofighter filosu genellikle 12 ila 16 uçaktan oluşuyor.Haberde, pilot ve yer personeli eğitiminin İngiltere'de gerçekleştirileceği öne sürüldü.