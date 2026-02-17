Türkiye’nin Büyüme Hızı İsrail Basınına Damga Vurdu! 'Ekonomik Dengeler Yeniden Şekilleniyor'

Türkiye'nin yükselen ekonomisini radarına alan İsrail basını, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2025 verilerine dayandırdığı dikkat çekici bir habere imza attı.Maariv gazetesi, Orta Doğu'da ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini ve bölgede önemli değişimlerin yaşandığını yazdı.Haberde, Türkiye'nin yaklaşık 1,57 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile Orta Doğu'da liderliğini sürdürdüğü, İsrail'in ise 611 milyar dolarlık GSYH ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.Maariv, Türkiye'yi bölgesel bir ekonomik güç olarak nitelendirdi.2002'den bu yana Türkiye ekonomisinde kayda değer bir büyüme yaşandığına dikkat çekilen haberde, önümüzdeki dönemde de yükselişin süreceği vurgulandı.Sıkı para politikası, ılımlı mali konsolidasyon ve küresel büyümenin Türk ekonomisini desteklediği ifade edildi.Gazete, Türkiye ekonomisinin 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon dolar eşiğini aştığını aktardı.Ayrıca Ekim 2025 itibarıyla ihracatın 390 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.Haberde enflasyondaki düşüşe de dikkat çekilerek, Kasım 2025 itibarıyla enflasyonun yüzde 31,07 seviyesine gerilediği ve bunun son dört yılın en düşük oranı olduğu kaydedildi.Maariv, enflasyonun 2026 yılında yüzde 13–19 bandına inebileceğini öngördü.Sıralamada Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'ın ikinci, İsrail'in ise üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.Gazete, son yıllardaki çatışmaların İsrail ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu yazdı.2025'in Nisan–Haziran döneminde ekonominin yüzde 3,5 daraldığı, İran ile yaşanan savaşın birçok işletmenin kapanmasına yol açtığı ve bunun tüketici harcamaları, ihracat ile yatırımları olumsuz etkilediği ifade edildi.