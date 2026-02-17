Türkiye-İsrail Karşı Karşıya Mı Gelecek? Siyonist Medya Olası Savaş Senaryosunu Yazdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun birkaç hafta önce Somali'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı resmen tanıdığını duyurduğu belirtilen haberde, bu kararın İsrail açısından stratejik bir hamle olduğu ifade edildi. Srugim'e göre Somaliland, İsrail için Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'e doğrudan erişim sağlayan önemli bir müttefik konumunda bulunuyor.Habere göre, İsrail'in tanıma kararının ardından Türkiye'nin bölgede dikkat çekici bir askeri hareketlilik başlattığı ileri sürüldü. Haberde, Ankara'nın Somali'ye büyük miktarda modern savaş ekipmanı sevk ettiği ve bu unsurların Somaliland'a görece yakın bölgelere konuşlandırıldığı iddia edildi.Söz konusu adımların niteliğine ilişkin netlik bulunmadığı belirtilirken, konuşlandırmanın yalnızca caydırıcılık amacı taşıyıp taşımadığı konusunda belirsizlik olduğu aktarıldı.Haberde, Afrika'daki bazı çevrelerin değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre, Somaliland'ı 'ortadan kaldırmaya' yönelik kapsamlı bir askeri hamle ihtimalinin konuşulduğu ifade edildi. Ayrıca kıta üzerinde Somaliland sınırına komşu diğer ülkelerde de ilave askeri güçlerin konuşlandırıldığı öne sürüldü.İsrail merkezli Srugim'e göre, eğer bu gelişmeler İsrail'in en yeni müttefikine karşı bir savaş hazırlığının parçasıysa, bunun İsrail'in bölgesel konumu açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.Haberde, Türkiye'nin Somaliland'a karşı olası bir askeri harekâtının yalnızca iki ülkeyi değil, daha geniş bir diplomatik süreci de etkileyebileceği savunuldu. Srugim'e göre böyle bir adım, İsrail ile normalleşmeyi düşünen ülkelere mesaj niteliği taşıyabilir ve İsrail'in stratejik genişleme ve normalleşme çabalarına zarar verebilir.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland bölgesini 'bağımsız ve egemen devlet' olarak tanıdıklarını duyurmuştu.Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.