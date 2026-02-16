'Kızını Kestim Gel Al' Cani Kocanın İfadesi Tüyleri Ürpertti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Rabia Alaca, boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Alaca (33) tarafından sokak ortasında vahşice katledildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame, cinayetin dehşet verici ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, kan donduran tanık ifadeleri yer aldı. Görgü tanığı A.F.A., Rahman Alaca'nın eşini defalarca bıçakladıktan sonra boğazını kestiğini, ardından çevredeki parka gidip soğukkanlılıkla sigara içtiğini belirtti. Tanığın ifadesine göre saldırgan, daha sonra geri dönerek yerdeki kadını tekrar bıçakladı.Cinayetin ardından katil zanlısı Rahman Alaca'nın, Rabia Alaca'nın babasını arayarak 'Kızını kestim, gel al' dediği öğrenildi. Bir başka görgü tanığı ise zanlının camiye giden vatandaşları durdurarak, 'O tarafa yaklaşmayın, karımı öldürdüm' diyerek uyardığını iddia etti. Otopsi raporunda, genç kadının vücudunda en az 20 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.Tutuklu yargılanan Rahman Alaca, ifadesinde 8 yıllık evli olduklarını ve olaydan bir hafta sonra boşanma davalarının olduğunu belirtti. Eşinin sığınma evine gittiğini ve kendisini sevmediğini söylediğini iddia eden Alaca, 'Öfkeme hakim olamadım, pişmanım' diyerek kendini savundu.Savcılık, sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.