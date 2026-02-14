Aşırı Hız Yapana 30 Bin TL Ceza! Yeni Trafik Düzenlemesi Meclis'ten Geçti

TBMM Genel Kurulu, trafik kurallarına uyumu artırıp kazaları en aza indirmeyi hedefleyen yasayı kabul etti. Yasa kapsamında trafik cezalarına 'büyük artış' yapılıyor. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığında uygulanmaya başlanacak. Yasaya göre yeni cezalardan bazıları şöyle: 0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara birinci ihlalde 25 bin, ikincide 50 bin, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira para cezası verilecek, ehliyetler iptal edilebilecek. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira para ve ehliyet iptali cezası uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçene 5 bin, ikinci ihlalde 10 bin, üçüncü ihlalde 15 bin, dördüncü ihlalde 20 bin, beşinci ihlalde 30 bin, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek. Yaya yolunda bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak. Egzoz patlatıp gürültü yapanlara 16 bin lira, araçlarda yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız edenlere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Belirlenen tarihlerde kış lastiği kullanmayanlara 6 bin lira, yarış yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Trafik kurallarını ihlal ettiğinin görüntülerini çekip sosyal medyadan yayınlayanlara 25 bin lira, emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.Seyir halinde cep, araç telefonu kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Trafikte makas atan, araçları ters yönde süren, konvoy (düğün konvoyu gibi) oluşturup başka araçlara tehlike yaratan, geçmesini zorlaştıranlara 90'ar bin lira idari para cezası verilecek. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin lira para cezası verilip ehliyete el konulacak. Araçlar arasındaki mesafe kuralları ile kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara 5 bin liraya kadar para cezası verilecek.Araç kullanırken hız sınırını aşanlara kademeli ceza uygulanacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşma cezası 6-10 kilometre/saatten başlayacak ve 2 bin lira para cezası uygulanacak. Cezalar kademeli olarak artacak, hız sınırını 66 kilometre/saat ve üstünde aşanlara 30 bin lira para cezası verilecek. Yerleşim yerleri dışındaki hız sınırını aşma cezası 11-15 kilometre/saatten başlayacak ve 2 bin lira ceza verilecek. Kademeli artışla 71 kilometre/saat üstündeki ihlale 30 bin liraya kadar para cezası verilebilecek. Ehliyette de belli sürelerde el konulabilecek.