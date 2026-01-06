Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda sentetik hap ve ecstasy maddeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Çalışmaların devamında, uyuşturucu maddelerin temin edildiği tespit edilen bir ikamette ve ikamet içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda toplam 921 adet sentetik hap, 43 adet ecstasy hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİOlayla ilgili olarak A.Y., M.K. ve M.Ü. isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.