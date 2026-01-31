  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İran'da Bender Abbas Limanı'nda patlama: Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri öldüğü iddiası!

ABD ile İran arasında gerilim sürerken İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Ekleme: 31.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:18 / Editör: Fehmi Öztürk
ABD ile İran arasında gerilim sürerken İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.


Ayrıntılar geliyor