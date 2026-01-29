Özge Ertoz Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Özge Ertoz, voleybol ile ilgilenen ve spor camiasında tanınan bir isimdir. Sosyal medyada aktif olarak yer alan Ertoz, Instagram platformunda '@ozgeertoz' kullanıcı adı ile bilinmektedir. Özellikle sportif duruşu ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Özge Ertoz'un daha önce de magazin gündemine yansıdığı ifade ediliyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy ile bir dönem ilişki yaşadığı iddiaları da basında yer bulmuştu.Sporculuk hayatını Edirne bölgesinde sürdürdüğü belirtilen Özge Ertoz'un, Edirne'nin yerel voleybol takımlarından Kırcasalih Madenspor forması giydiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olduğu da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Sade bir yaşam süren ve özel hayatını genellikle basından uzak tutmaya çalışan Ertoz, son görüntülerle birlikte tekrar gündeme oturdu.Özge Ertoz, sporcu kimliği ile bilinen bir Türk voleybolcudur. Kırcasalih Madenspor takımında forma giymiş ve sosyal medya üzerinden tanınan bir isim haline gelmiştir. Son dönemde, Sergen Yalçın ile birlikte görüntülenmesiyle gündemde yer almıştır.Uyuşturucu partilerinde yerlerde kokain kullanılması için rulo şeklinde paraların olduğunu belirten Aydın, "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde uyuşturucu madde kullanıldığını görüyorduk. Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi" diye konuştu.Bu partilere katılan ünlü isimleri de sıralayan Aydın, firari iş adamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı. Bu isimler arasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz aylarda gittiği bir mekandan poz veren voleybolcu Özge Ertöz ve modacı Sandra Alazoğlu yer aldı. Savcılık daha önce soruşturma dosyasında adı geçmeyen bazı isimleri mercek altına aldı.