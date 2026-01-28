Süper Filo Yeni Keşiflere Yelken Açacak! Türkiye Uluslararası Sularda Petrol Ve Doğalgaz Arıyor

Yıldırım'ın da katılımıyla 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip ülke konumuna gelen Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra artık uluslararası sularda da petrol ve doğalgaz aramaya başlayacak. Yıldırım sondaj gemisi, mart ayında rotasını kuzeye çevirecek. Çağrı Bey sondaj gemisi ise önümüzdeki ay Somali'ye geçerek üç ayrı deniz blokunda daha önce sismik taramaları yapılan alanlarda hidrokarbon arayacak.İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan Yıldırım sondaj gemisi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip bulunuyor. Üzerinde helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı da sunarken geminin şu an Filyos Limanı'nda sondaj kulesinin montajı gerçekleşiyor. Yıldırım'ın mart ayı sonunda Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor. Halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, Karadeniz'de görev yaparken, Yıldırım'ın da Karadeniz'de göreve başlamasıyla birlikte Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı, 5'e yükselecek.Yıldırım'ın ikizi olan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin enerji filosuna katılmasıyla birlikte Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldi. Yıldırım ile ikiz özelliklere sahip Çağrı Bey ise şubat ayında Somali'ye doğru yola çıkacak. Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek. Daha önce Somali'ye giderek sismik araştırmalar yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 465 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplamıştı. Bu veriler Ankara'da değerlendirilerek olası hidrokarbon yatakları belirlenirken Çağrı Bey şimdi bölgede bu sahalarda sondaj gerçekleştirecek.Türkiye'nin halihazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunurken, bu filosuyla uluslararası aktörlerinde ilgisini çekiyor. Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, Türkiye bu ay başında ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile imzaladığı anlaşmanın bir benzerini 5 Şubat'ta İstanbul'da yine bir diğer ABD'li dev Chevron ile imzalayacak. Bu anlaşma ile Türkiye ve ABD, Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'nin yanı sıra yurtdışında yapılması planlanan işbirlikleri ve sondaj çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:'Bu yıl itibarıyla başlayacak yeni büyüme stratejimiz içerisinde yurt dışında büyüme hedefi var. Ortaklıklar yoluyla veya münferiten Türkiye Petrolleri'nin kendi operatörlüğünde fırsatlara bakıyoruz. Bu anlamda yaptığımız anlaşmalar var. Pakistan'da 3 deniz sahası, 2 kara sahasında ruhsat aldık. Libya'da sonuçlandırmaya çalıştığımız projeler var. Kazakistan'dan KazMunayGas ile Türkiye'de bir araya geldik. Orada da 3 sahayla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bunları neticelendirip, anlaşmalarını bu yıl içerisinde yapıp, çalışmalara başlarız.'