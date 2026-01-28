Meteoroloji 12 Kenti Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yurdun doğusunda da kar yağışı etkisini arttıracak. Yağışlar Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kuvvetlenecek. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğuda ise mevsim normallerinde seyredecek.Yapılan değerlendirmede bugün Sivas, Kayseri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıklar ise eski 2'ye kadar düşecek.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CÇok bulutluKARS °C, -1°CÇok bulutluMALATYA °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 2°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluSİİRT °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.