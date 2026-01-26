YPG'den Çocuk Esirlere Sistematik İşkence! 11-12 Yaşlarında Tutuklandılar

Rakka vilayetindeki terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlar ardından önceki gün kontrolü ele geçirilen El-Aktan Cezaevi'nde esir tutulan çocuklar kurtarıldı.Bölgeden gelen görüntülerde hapishaneden yalınayak koşarak çıktıkları görülürken, bazı çocukların korku ve endişe içindeki görüntüsü yürek sızlattı.Kurtarılan çocuklar, aileleriyle bir araya gelmeleri için Rakka Adalet Sarayı'na götürüldü. 18 yaşından küçük 126 esirin özgürlüğüne kavuşturduğunu bildirilirken, aralarında 14 yaşından küçüklerin de bulunduğu çocuklar esir tutuldukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını anlattı.YPG hapishanesinde 6 ay ile 11 ay arasında değişen sürelerde kaldığını belirten çocuklar, 'Kamçılarla vuruyorlar, üzerimize soğuk su atıyorlardı, dövüyorlardı. Yemek yoktu. Cemaatle namaz kılmak yasaktı' ifadelerini kullandı.Serbest bırakılan bazı çocuklar ise, 'elektrik verilerek işkence gördüklerini' söyledi. Henüz 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aileler ve yakınları ise, 'Bu mu DEAŞ'lı?' diyerek YPG'nin hukuk ihlallerine dikkat çekti.Terör örgütü YPG tarafından 'terör' suçlamasıyla cezaevinde tutulan ve aralarında gazeteciler ile STK aktivistlerinin de bulunduğu 75 kişinin serbest bırakılması için hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, yakınlarından haber alamayan tutuklu yakınları ise, hapishane önünde bekliyor.Aileler, YPG tarafından haksız yere alıkonulanların serbest bırakılmasını talep ediyor. Oğlunun hapishanede olduğunu anlatan Ahmed Abdullah el-Hafaci, 'Namaz kılanı, Allah'ı ananı, YPG'ye karşı çıkanları DEAŞ'lı ilan ettiler.Suriye hükümetine sosyal ya da milli olarak yakın olan herkes onların gözünde DEAŞ'lıydı. Bugün tek isteğimiz evlatlarımızı görebilmek' dedi. Bu arada hapishanede alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu. Çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı kaydedildi.Suriye'de Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim yerlerinde açtığı tüneller görüntülendi. Örgütün, bir evin avlusunda açtığı tünellerden 11 farklı noktaya çıkış yapılabildiği görülürken, terör örgütü üyelerinin birbiriyle iletişim kurmak için sabit hat telefonu kullandığı ortaya çıktı.Yaptırılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde olduğu ve bu tünellerin yüksekliğinin ise yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi. Bu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyaçları için kabloların kullanıldığı görüldü.Evinden tünel açılan Hüseyin Suphi Selim, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça eve girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını ifade ederek, 'Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi.Eve girmek istediklerini kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeleyerek girerlerdi. Evimdeki tünelin tamamen dağıtılmasını istiyorum' dedi.Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'ye verilen sürenin 15 gün uzatıldığını açıkladı. Suriye ordusu: Terör örgütü YPG işgali altındaki Haseke'deki siviller için insani koridor açılacak. Açıklamada, 'Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz' denildi.Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.